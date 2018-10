На „ИнтерКулту 2018” була и промоция двох кнїжкох

НОВИ САД – На IV Медзинародней конференциї о интеркултуралносци у образованю „ИнтерКулт 2018” хтора отримана всоботу, 13. октобра, у Студентским центре и доме „Европа” у Новим Садзе представени и два кнїжки.

З тей нагоди була промоция зборнїка роботох др Юлияна Тамаша „Рецепция дїла Юлияна Тамаша” хтори обявйовани у числених литературних часописох, лєбо були презентовани на сходох на числених язикох у швеце. Обявени тексти, написани слова 40 фаховцох з обласци литератури и линґвистики хтори розумели писнї и слова др Тамаша, тих хтори препознали його индивидуалносц и нєповторлївосц. Кнїжка настала як проєкт Оддзелєня за русинистику и Фолозофского факултета у Новим Садзе.

Друга представена кнїжка було дїло автора Євґения Пащенка „Українско-сербски вязи под час бароку, XVII– XVIII столїтиє”. Кнїжка, у ствари, авторова докторска теза у котрей на своєродни способ ошвицує явносци потераз нєпознати и племенїти намаганя українских интелектуалцох у твореню барокней култури у критичним периодзе у Сербиї. Кнїжка пошвeцена Властимирови Ерчичови хтори бул автор „Моноґрафиї о Мануилу – Михайлу Козачинскому” хтори зоз своїм дїлом дал вельке доприношенє розвою барокней култури на тих просторох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)