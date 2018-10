Руснаци на конференциї „ИнтерКулт2018”

НОВИ САД – У Студентским доме „Европа”, на Телепу у Новим Садзе всоботу, 13. октобра, отримана 4. Медзинародна наукова конференция о интеркултуралносци у образованю „ИнтерКулт 2018”.

Конференцию орґанизовали Педаґоґийни завод Войводини и Филозофски факултет Универзитета у Новим Садзе, насампредз його Оддзелєнє за русинистику. По чишлє викладачох и приявених темох, на конференциї хтора на академски способ розпатра феномен интеркултуралносци з вецей бокох – линґвистичного, образовного и историйного, з тей нагоди у центру поваги були Руснаци.

У пленарней часци Конференциї проф. др Людмила Попович з Филолоґийного факултета у Беоґраду розпатрала интеркултуралносц з аспекту язичней слики швета, през приклади зоз сербского, українского и руского язика, а др Алексей Кишюгас з Филозофского факултета у Новим Садзе презентовал одношенє „глїбокей култури” и процесу интеркултуралного ученя.

У оддзелєних сесийох, медзи коло 40 представенима роботами, були и числени хтори пририхтали науковци зоз нашей заєднїци, лєбо як тему мали питаня о Руснацох.

Медзи нїма академик Юлиян Тамаш, др Янко Рамач, мср Александар Мудри, мср Ана Римар Симунович, Дюрдїца Ґордич, Мирослав Кевежди и мср Саша Сабадош, а проф. др Свенка Савич отримала викладанє на тему: „Доприношенє у розвою екуменизма – Роман Миз (1932-2017)”, дзе на основи линґвистичней анализи друкованих казаньох вецей углядних духовнїкох з рижних християнских церквох, нашого священїка, теолоґа и екуменисти о. Миза препознала як єдного од найдошлїднєйших борцох за єдинство християнох у закладаню за мир и обще добро за шицких.

У рамикох Конференциї були и промоциї кнїжкох „Рецепция дїла Юлияна Тамаша” у виданю Филозофского факултета у Новим Садзе, и „Українско-сербски вязи у епохи барока” хтору нєдавно обявел Союз Руснацох Українцох. По конєц рока, мал би буц видруковани и Зборнїк наукових роботох зоз 4. Медзинародней конференциї „ИнтерКулт 2018”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)