Стари и нови руски шпиванки на „Рускей по журки”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У „Мензи РК” у Руским Керестуре всоботу, 13. октобра, отримана перша „Руска по журки”, у орґанизациї младежского здруженя „Pact Ruthenorum”.

Журка була барз нащивена, а млади мали нагоду чуц даєдни стари и нови руски забавни шпиванки.

Перша наступела Александра Русковски з двома обробками, а потим безменови бенд, у хторим Кристина Афич, Павле Рац, Михаїл Римар и Жарко Остоїч, виведол даскельо шпиванки по руски, од хторих и єдну свою авторску.

Главни бенд того вечара бул „Crazy Cousins”, чийо члени ше публики представели зоз своїма вельочисленима авторскима шпиванками, як и з даєднима обробками.

На початку „Рускей по журки”, нащивителє могли одпатриц документарни филми Славка Виная „Рокенрол у Керестуре”.

