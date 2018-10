Всоботу отримана 15. Подобова колония „Коцур 2018”

КОЦУР – Всоботу, 13. oктобра, у Етно клубе „Одняте од забуца” Месни одбор Рускей матки орґанизовал 15. Подобову колонию „Коцур 2018”.

На Подобовей колониї участвовали уметнїки зоз Руского Керестура, Вербасу, Кули, Бачкого Доброго Поля и домашнї зоз Коцура, а уметнїком ше придружели и школяре ОШ „Братство єдинство” зоз Коцура, як и дзеци зоз подобовей секциї КУМ-а.

Уметнїки робели зоз технїку олєй на платну, а школяре на пастелу. Тема на подобовей колониї була шлєбодна, а вистава малюнкох котри настали на тей подобовей колониї планована же би була под час тогорочней Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

Подобову колонию „Коцур 2018” нащивели предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа, предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац и госци зоз Прокосовичох, зоз Републики Босни и Герцеґовини, котри тиж всоботу нащивели Коцур и Општину Вербас.

