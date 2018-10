У Кули бул перши Фестивал квеца

КУЛА – Всоботу, 13. октобра, у Кули бул отримани перши Фестивал квеца, на котрим було 48 викладачох, а єдна часц програми була и културно-забавного змисту.

Красна хвиля допринєсла тому же би Фестивал була барз нащивени, а любителє квеца мали нагоду за цалодньове розпатранє и купованє квеца и рижних продуктох. Найвекша часц предайних штандох була зоз квецом котре ше продукує на наших просторох, алє було и даскельо штанди дистрибутерох еґзотичного квеца и вецей рошлїнох.

Фестивал тирвал од ранших годзинох, а на 10 годзин було урядове отверанє котрому присуствовали представнїки з локалней самоуправи, з провадзацу културно-забавну часцу програми котра почала з наступом мажореткиньох з Апатину и Сонти, а предлужена є з наступами аматерох з локалних КУД-ох.

Орґанизатор Фестивалу була Туристична орґанизация Општини Кула, а покровитель Општина Кула.

