Отримани Гуманитарни концерт за дзеци з дзецинского валалу

ДЮРДЬОВ – На торогорочним, осмим Гуманитарним концерту фолклорох КУД „Бранислав Нушич” з Дюрдьова за дзеци зоз Дзецинского валалу „Др Милорад Павлович” зоз Сримскей Каменїци, участвовали штири фолклорни ґрупи, медзи котрима и наймладша дзецинска ґрупа КУД „Тарас Шевченко”, и єдна шпивацка ґрупа.

Орґанизацию концерт и того року технїчно потримала Месна заєднїца Дюрдьов, а дзеци зоз валалскей Основней школи „Йован Йованович Змай” подаровали як гуманитарну помоц желєняву и средства за гиґиєну. До гуманитарней акциї ше уключели велї приватни и даскельо державни подприємства, а пенєж од предатих уходнїцох за концерт и того року орґанизатор подаровал госцом зоз Дзецинского валалу.

После урядовей часци учашнїки, орґанизаторе и спонзоре ше дружели у доме валалскей православней церкви.

