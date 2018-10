Литература тирвацо злучує людзох

НОВИ ПАЗАР – Библиотека „Доситей Обрадович” у Новим Пазаре була домашня Штвартих литературних стретнуцох писательох националних меншинох Сербиї под назву „ Фемили”.

На тим стретнуцу представели ше аж штири представнїки зоз Войводини: Иштван Беседеш зоз Сенти з мадярскей националней заєднїци, Мартин Пребудїла зоз Старей Пазови зоз словацкей националней заєднїци, Катарина Челикович зоз Суботици зоз горватскей националней заєднїци, а Олена Планчак-Сакач з Нового Саду представяла нашу руску заєднїцу.

На стретнуцох участвовала и Елизабета Ґеорґиева з Димитровґраду спред болгарскей националней заєднїци, а спред домашнєй бошняцкей националней заєднїци участвовал Енес Никшич, хтори бул и єден зоз главних орґанизаторох того стретнуца.

Стретнуца ше отримали у двох дньох – штварток, 11. октобра, кед були святочно отворени, а госцох привитал директор Библиотеки Елияс Реброня и универзитетски проф. др Саит Качапор, и пияток, 12. октобра писателє були госци городоначалнїкови Нового Пазару Нихату Бишевцу, дзе кажде представел свою националну заєднїцу. Истого дня вечар писателє ше представели новопазарскей публики зоз свою творчосцу на своїм мацеринским язику и зоз прекладами.

Любезни домашнї госцом указали свой город и историйни памятнїки, а мали нагоду видзиц и манастири Сопочани и Дюрдєви ступови. Циль тих Литературних стретнуцох афирмация литературней творчосци писательох хтори пишу на язикох националних меншинох у Сербиї.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)