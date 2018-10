Вишло октоберске число „Заградки”

НОВИ САД – Рамик найновшого числа часописа „Заградка” прибрали школяре першей класи основней школи и їх учителька Нада Колошняйова у Руским Керестуре.

Же руски язик уча и наймладши у Новим Садзе, шведочи вистка и фотоґрафия у рубрики „Фото памятки”, дзе дознаце и як означени Европски дзень язикох у школи у Кули, а ту и вредни сотруднїки „Заградки”, школяре руского оддзелєня штвартей класи у Коцуре.

За литературну часц часописа вибрани писнї и приповедки наших писательох: Серафини Макаї, Миколи М. Кочиша, Михайла Ковача и младей авторки Златки Чижмар, а у „Малей заградки” стихи о єшенї и о миши хтора ше женї, вельо илустрациї за вифарбйованє, и рисунки дзецох зоз Дзецинских заградкох у Руским Керестуре и Дюрдьове.

О каши и других руских єдлох найдзеце у рубрики „Наш народни скарб”, а „Духовни бок” поучи читачох о значеню нєдзелї. Боки пошвецени школярским литературним и подобовим роботом зрадую сотруднїкох зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Вербасу, Нового Саду и Шиду.

Кед сце по тераз нє знали хто ма найдлугши власи, дзе жиє найменша рибка на швеце и хтора держава найменша, дознаце кед пречитаце рубрику „Най, най…”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)