Була Служба за школярох, а потим кресцини

ДЮРДЬОВ – У церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове внєдзелю, 14. октобра, бул Школярски дзень з благословом за успишни початок нового школского року.

На Служби було присутне красне число дзецох, младих, як и їх родичох и фамелиї, и їх вироучителька Лидия Кухар. На Служби у казанї о. Михаил Холошняй здогаднул на стару присловку же „чловек котри нє жиє з єдного на други дзень, алє планує и дума на цали рок вон шеє жито. Єден цали рок пририхтує свойо польо, руца нашенє, а потим сходзи плод котри отримує його фамелию у биолоґийним смислу”.

– Кед чловек дума на вичносц, безконєчносц вон народзує дзеци, хова их, воспитує, образує. Дзеци ше поровную зоз вичносцу, а у Святим писму вичносц то царство Боже, Царство нєбесне. Зоз нєшкайшим дньом на окремни молитвени, литурґийни способ означуєме початок барз велькей и важней дїялносци, початок школского року. Окреме виронаучней настави у нашей основней школи. Виронаука нас учи же бизме могли постац богати и образовани, гварел у казанї о. Михаил Холошняй котри потим потолковал цо значи буц богати и образовани по церковним.

Служба за школярох возвелїчана зоз кресценьом осеммешачней Ани Шанта, од мацери Андреи народзеней Петкович и оца Даниєла Шанти.

По Служби дзеци достали благослов од о. Михаила Холошняя котри служел Службу, а члени фамелиї Холошняй шпивали у крилосу.

