Коцур нащивела делеґация зоз побратименого валалу Прокосовичи

КОЦУР – Всоботу, 13. oктобра, Коцур и Општину Вербас нащивела делеґация зоз Прокосовичох зоз Републики Босни и Герцеґовини, валалу зоз котрим ше Коцур побратимел ище 1979. року.

До Коцура на тот завод пришла делеґация у котрей були 11 особи, медзи котрима бул Недим Омеридич предсидатель Месней заєднїци Прокосовичи, началнїк и секретар Општини Лукавац Един Делич и Енес Нуханович, чолни людзе културого и спортского дружтва.

Госцох за Прокосовичох спред Месней заєднїци Коцур, привитали предсидатель МЗ Желько Бєлан, член Совиту МЗ Мирко Штрбац Шпанац, секретарка Єлена Бесерминї и комунална роботнїца Ивана Бесерминї.

До сали Месней заєднїци пришли и Коцурци котри осемдзешатих рокох поряднє ходзели до Прокосовичох и було барз приємно видзиц стретнуце зоз людзми котрих нє видзели 30 роки.

Госци потим обишли Етно клуб „Одняте од забуца”, стадион ФК „Искра”, Дом култури, потим пошли до Вербасу дзе орґанизовани мали приєм на котрим их привитал предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац.

Домашнї и госци єдни другим подаровали пригодни дарунки.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)