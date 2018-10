Обновена и пошвецена нова церкква

ВЕРШЕЦ – Всоботу, 13. октобра, наш владика кир Георгий Джуджар, вєдно зоз луґожским грекокатолїцким владиком Александром Месияном, римокатолїцким зренянинским владиком Ладиславом Немет, деканом беоґрадско-банатским о. Варґом, деканом зоз Румуниї Овидиу Козмута, численима грекокатолїцкима священїками зоз Румуниї, священїками зоз нашого еґзархату и римокатолїцкима священїками – пошвецел церкву у Вершцу звонка, а потим и сам пристол. После того започала святочна архиєрейска свята Литурґия котра служена на румунским и старославянским язику, а у Служби участвовали и о. Рац Дарко з Бачинцох и о. Иґор Вовк зоз Вербасу.

Церква, котра у скорейших часох була у власносци еванґелицкей Церкви, конєчно одкупена и придана на хаснованє грекокатолїком у Вершцу, а пошвецена є на чесц Пресвятей Тройци, та у беоґрадско-банатским деканату маме ище єдну церкву, попри беоґрадскей, марковацкей и церкви у Янковим Мосце.

На тим святочним обряду були присутни коло 50 священїки, найвецей зоз Румуниї и то зоз численима своїма вирнима грекокатолїками котри ше пришли радовац зоз своїм румунским парохом Михалом Ґерґелом, котри ту пришол 2005. року.

Михаль Ґерґел походзи зоз епархиї Луґож у Румуниї, и потим як обновел у Марковцу очкодовану церкву и збудовал пасторални центер, друга його велька робота була збудовац або купиц у Вершцу грекокатолїцку церкву за вирних котри ту почали приходзиц ище пред 100 роками.

Наш владика окреме наглашел вельки таланти пароха Михала, котри вон щедро умножел и збогацел зоз свою пасторалну и другу способносцу котри родзели зоз прекрасним плодом новей церкви у Вершцу.

До церкви уложени и окремни документ котри бешедує о чаше и людзох под час котрих обновена тота церква, зоз подписами владикох, деканох и присутних священїкох.

На концу домашнї парох подзековал Господу Богу, численим донатором и госцом котри допринєсли тей окреме значней подїї у церкви у Вершцу.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)