До ОВС у Коцуре уписани 6, у Дюрдьове 11 особи

КОЦУР/ДЮРДЬОВ – Всоботу, 13. октобра, у месних канцеларийох Коцур и Дюрдьов орґанизоване позарядове уписованє гражданох до Окремного виберацкого списку (ОВС), котри од остатнїх виберанкох наполнєли 18 роки.

Того дня у Коцуре уписани шейсц, а у Дюрдьове єденац особи.

Як Рутенпрес дознава од наших дописовательох, у општини Кула до ОВС уписани коло 2 800 Руснаци, а за уписованє потераз нє було виражене вельке интересованє.

У општини Жабель по нєшка уписани вкупно штерацец шейсц особи, у Дюрдьове двацец єдна, а у Ґосподїнцох дванац. Ту учишлєни и особи других националних заєднїцох.

По урядових податкох у општини Шид до ОВС уписани 2 780 особи, од чого 553 особи рускей националней меншини.

Най здогаднєме до ОВС, заключно зоз 15. авґустом, були уписани 7 977 особи рускей националней меншини. Упис, лєбо вименка у ОВС, муши буц приявени найпознєйше по 1. новембер, односно 72 годзини пред його заключованьом. Вецей информациї о самим упису и прегляду по местох єст на нашим сайту.

Виберанки за национални совити буду отримани на нєдзелю, 4. новембра.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)