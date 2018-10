Пейц лауреати тогорочней Награди општини Вербас

ВЕРБАС – Як сообщел предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац и предсидатель Комисиї за додзельованє Награди општини Вербас, добитнїки тей Награди за 2018. рок гирурґ дохтор Небойша Перич, анестезиолоґ дохтор Вида Волич Зунданович з Общого шпиталю Вербас, преславени рукометаш, шветови и олимпийски шампион Йован Елезович и проф. др Радован Пеянович, порядни професор на Польопривредним факултету у Новим Садзе.

То штири тогорочни поєдинєчни лауреати, а награду достанє и Фестивал поезиї младих як орґанизация. Тоту награду ше додзелює як найвисше дружтвене припознанє за винїмково резултати и найвисши витвореня у шицких обласцох роботи и творчосци, од общого хасну за општину Вербас.

Награда шицким добитнїком будзе придата на соботу, 20. октобра, на святочней схадзки Скупштини општини Вербас, хтора будзе отримана з нагоди Дня општини Вербас.

