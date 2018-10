И Роботне цело поволало младеж най ше упишу до ОВС

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботне цело за младеж Националного совиту Руснацох тих дньох обявело поволанку шицким младим од 18 по 30 роки котри ище нє уписани до Окремного виберацкого списку (ОВС) же би вихасновали тото свойо гражданске право.

Млади на окремни способ, прейґ анимациї котру поставели на дружтвени мрежи и на Ютюб, потолковали прецо важне буц уписани до ОВС, а ище баржей прецо важне буц активни у своєй заєднїци. Анимация направена у двох вариянтох – за дзивки и за леґиньох, а дзекуюци помоци Танити Ходак и Маї Савич.

Поволанку мож опатриц на тим ЛИНКУ.

