Замок и Катедралу нащивели госци зоз Дякова

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзевецчлена делаґация Штреднєй струковней школи зоз Дякова у Горватскей вчера нащивела школски будинок Замок и Катедралну церкву, а у рамикох свойого госцованя у Червинки.

У Замку их привитала предсидателька домашнього Туристичного здруженя Любица Няради котра им представела Музейну збирку, як и шедзиско Националного совиту Руснацох и виприповедала им нашу кратку историю.

З госцами була и директорка керестурскей Школи „Петро Кузмяк” Хелена Пашо Павлович и професорка хемиї у Червинскей Штреднєй фаховей школи Ясмина Надь. З нагоди тей нащиви свой штанд у Замку поставело и Здруженє женох „Байка”.

Госци потим нащивели и Катедралну церкву св. оца Миколая дзе их приял парох о. Михайло Малацко хтори им представел нашу виру и Церкву, обряд и саму Катедралу.

Делеґация Школи зоз Дякова пребува у червинскей Штреднєй фаховей школи зоз хтору уж роками сотрудзує, а хтора вчера орґанизовала манифестацию „Днї здравей поживи”.

Як за Рутенпрес виявела їх домашня професорка Надьова, понеже их кажди рок водза видзиц дацо интересантне у кулскей општини, того року вибрали нащивиц Керестур же би им представели Руснацох, їх културу, обичаї и виру.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)