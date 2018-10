Отримана 11. „Рутенияда”

ПЕТРОВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – У Петровцох, у Републики Горватскей внєдзелю, 14. октобра, на стадиону домашнього фодбалского клубу отримана 11. Стародавни спортски бависка „Рутенияда”, за школярох основних школох зоз Горватскей. Госци того року були и школяре ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

Школяре ше змагали у двох возросних катеґорийох зоз школох з Миклошевцох, Вуковару, Петровцох, Пишкуревцох и Старих Янковцох, та помедзи 15 екипи була моцна конкуренция у обидвох катеґорийох, а участвовали и младша и старша екипа з керестурскей Школи.

Медзи наградзенима побиднїцками екипами була и младша ґрупа з тей госцуюцей школи хтора завжала друге место и медалї, док старша завжала штварте место. На змаганє их одведол професор класней настави Славко Надь.

Як призначує веб-портал Союзу Русинох Републики Горватскей, єденасту „Рутенияду” орґанизовала Координация русинскей националней меншини Републики Горватскей и Општина Боґдановци. У мено орґанизатора учашнїкох на початку привитал предсидатель Координациї Борис Бучко, а з привитом манифестацию отворел предсидатель Општини Боґдановци Марко Барун. На „Рутенияди” були присутни и началнїк Општини Томпоєвци Здравко Звонарич, член Совиту за национални меншини РГ Звонко Костелник, представнїца Русинох ОБЖ Агнетка Балатинац и петровски парох о. Владимир Седлак.

