У Коцуре знята часц документарного филма о Йованови Храниловичови

КОЦУР – Вчера, 16. октобра, у коцурским Етно клубе „Одняте од забуца” екипа РТВ зняла часц документарого филму „Йован Хранилович – чловек зєдинєня”, у режиї Милана Белеґишанина. Филм приказує живот грекокатолїцкого паноца, поети и новинара котри одбавел значну улогу у присоєдинєню Войводини ґу Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох по законченю Першей шветовей войни.

Улогу у тей часци филма достала и коцурска аматерска ґлумица и културна дїячка Моника Гарди, а у филму ґлуми його ґаздиню, котра му була и совитнїк и жена котра ше старала о його менталним и емотивним стану.

