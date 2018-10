Хор „Гармония” прешлого викенду наступел у Снїни

СНЇНА (РЕПУБЛИКА СЛОВАЦКА) – Члени новосадского Хору грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла и Руского културного центру „Гармония” внєдзелю, 14. октобра, госцовали на 28. Фестивалу духовней писнї у Снїни, у Восточней Словацкей.

Внєдзелю предполадньом Хор шпивал Службу Божу у новей грекокатолїцкей церкви у Снїни, а потим на Фестивалу духовней писнї у Доме култури дзе, попри двох домашнїх хорох и єдней шпивацкей групи зоз Словацкей, наступели и два хори зоз України, єден зоз Ужгороду, а други зоз Стрию.

На Фестивалу презентоване восточне церковне шпиванє, а наш Хор ше представел зоз даскелїма духовнима композициями вецей авторох. Окремне припознанє за свойо длугорочне сотруднїцтво зоз рижнима институциями зоз Чехословацкей и Словацкей достал Дюра Латяк од Союзу Русинох-Українцох Словацкей за свой 85. родзени дзень.

Пополадню, пред Фестивалом, у Доме култури городоначалнїк Снїни Штефан Миловчик у Каштелю династиї Другет, приял делеґациї учаснїкох на Фестивалу, як и делеґациї партнерских орґанизацийох Союзу Русинох-Українцох Словацкей, и подзековал им на тогорочним участвованю.

Всоботу пополадню „Гармония” наступела у месце Хостовице, у грекокатолїцкей церкви, на здогадованє на Василя Худїка, хтори пред пейцома роками умар у Дюрдьове.

По законченю Фестивала, внєдзелю вечаром члени Хора „Гармония” нащивели православни храм Вознесеня Господнього у валалє Осадне нєдалєко од Снїни, дзе видзели крипту под спомнутим храмом дзе ше находза остатки вецей як 1 300 погинутих воякох рижних войскох хтори ту страцели свойо животи у Першей шветовей войни.

До того госцованя Хору пришло дзекуюци Союзу Руснацох Українцох Сербиї и його длугорочного партнерства зоз Союзом Русинох-Українцох зоз Републики Словацкей. На Фестивалу зоз Хором була и делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї на чолє зоз Велимиром Паплацком, а у хторей були и Микола М. Цап, Весна Раґаї Цап, хтори зоз домашнїма водзели розгварки о дальшим сотруднїцтве и можлївим госцованю наших шпивачох на Фестивалу „Маковицка струна” хтори ше отрима у Бардейове концом новембра.

