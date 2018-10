Михаїл Римар нєшка будзе бешедовац о своїх путованьох

НОВИ САД – Нєшка на 20 годзин у рамикох активносцох Дружтва младих виглєдовачох „Бранислав Букуров” Михаїл Римар будзе бешедовац о своїм путованю на Филипини.

Дружтва младих виглєдовачох як главни активносци ма едукацию студентох и штредньошколцох и їх оспособйванє за занїманє зоз науково-виглєдовацку роботу. През рок орґанизовани рижни виглєдовацки и едукативни терени и волонтерски кампи у рамикох рижних проєктох вязаних за ґеоґрафски и туризмолоґийни науки.

Дружтва младих виглєдовачох „Бранислав Букуров” находзи ше на Плоьи Доситея Обрадовича 3, а програма почина на 20 годзин.

