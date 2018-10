У Школи означени Дзень здравей поживи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж традицийно, Основна и штредня школа „Петро Кузмяк” з Руского Керестура и того року, 16. октобра, означела Шветови дзень здравей поживи. З тей нагоди школяре Штреднєй школи з предметну професорку биолоґиї Терезу Катона визначели важносц здравого костираня.

У школским голу на окремним паноу були виложени информациї о Дню поживи, а на столох було пририхтани рижни закуски з овоци и желєняви, та наставнїки и други школяре мали право коштовац и здогаднуц ше на здрави звикнуца у костираню.

