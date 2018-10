РУСКИ КЕРСТУР – Роботнїки ЯКП „Руском” тих дньох робя порядне єшеньске ушоренє парку у центре валала, а дзень пред тим помогли розчисциц желєнїдло у дворе Здравственей амбуланти.

Вчера и нєшка ушорює ше парк у центре дзе роботнїки поорезовали сухи конари на древох, позаметане лїсце и шицко винєшене. Гоч то нє у його инґеренциї, „Руском” дзень пред тим помогнул поорезовац черяки, покошиц и вивесц шмеце з двора у амбуланти.

