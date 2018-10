Новосадски парохиянє нащивели Беоґрад

НОВИ САД/БЕОҐРАД – Парохиянє новосадскей Грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла всоботу, 13. октобра, були на паломнїцтве у Беоґрадзе.

У Беоґрадзе паломнїкох дочекала Олґа Лендєр Радович, хтора им була и водзач през тот город, та кед ше сцигло до церкви у Вишеґрадскей улїци, ше дзе отримує нашо Служби, и о. Юлиян Рац одслужел Службу Божу. Потим ше обишло храм св. Марка и Русийску православну церкву. После краткей павзи у Ташмайданским парку, вирни обишли зданиє дома Народней скупштини Републики Сербиї, дзе им водзач погуторел цикави податки о тим зданию и поуказовал його просториї, а окреме специялну парламентарну Библиотеку завартого типу.

Того дня ше пошло и на Теразиї, обишло ше Соборну церкву, храм Святого Сави, а на концу, шицки подружели на вечери у єдним етно-ресторану.

Паломнїцтво орґанизовала Културно-просвитна рада новосадскей парохиї.

