Згорело брадло слами

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок пополадню у Руским Керестуре на улїци Иву Лоли Рибара вибухнул огень дзе згорело вельке брадло слами, алє пре позицию брадла и швидку реакцию огньогасцох огень ше нє преширел, а гашенє тирвало цалу ноц.

Як дознаваме од командира Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) Руски Керестур Михайла Раца, огень приявени коло трох годзин пополадню вовторок, при гашеню помогли огньогасци зоз Оджаку и Кули.

– После интензивного гашеня вовторок, дежурна екипа керестурских огньогасцох була на терену цалу ноц, та аж до стреди поладня, кед остатки погореней слами вивежени зоз двора, понеже ище вше було опасносци же ше огень знова запалї – гварел Рац.

У брадлє було коло 300 округли бали слами, а причина огня ище вше нєпозната. То була єдна спомедзи числених интервенцийох рускокерестурского ДОД-а за остатнї мешац. То бул други огень у валалє, а у истим периодзе огньогасци реаґовали дзешец раз у хотаре, бо парасти часто паля остатки после ламачки кукурици.

Най здогаднєме, зоз Законом забранєне палєнє шицких жатвових остаткох у хотаре, и за тото потупенє предвидзени пенєжни кари. И попри тим, тото предписанє ше слабо почитує.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)