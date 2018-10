У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец другим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пошвецена наиходзацим виберанком, а дати и звит зоз Медзинародней науковей конференциї „ИнтерКулт2018”.

Рубрика „Нашо места” пише о приявйованю за сениорски карточки у општини Кула, о активносцох Каритасу у општини Жабель, у Сримских Карловцох и Темерину, а ту и актуални вистки з других општинох.

Як зродзела цвикла у коцурским хотаре дознаваме од Владу Олеяра, а як то тримац буяци навелько од Звонка Югаса з Бачинцох. У тей рубрики, „Економиї” дате и огляднуце як прешла тогорочна паприґарска сезона у Руским Керестуре.

„Култура и просвита” преноши вистки о активносцох Дружтва за руски язик, литературу и културу у Коцуре и Дюрдьове, пише о Подобовей колониї „Коцур 2018” и о вечаре у новосадским РКЦ-у хтори бул пошвецени 85-рочнїци Дюри Латяка.

„Мозаїк” зазначел як було у керестурскей Мензи на „Рускей по журки”, док рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава зоз Марияну Фа Будински з Канади и Ирину Бики з Керестура. Ту читаче маю нагоду пречитац и перше предлуженє драгопису по Нємецкей.

„Духовни живот” пише як преславени Кирбай у Старим Вербаше и о пошвецаню новей грекокатолїцкей церкви у Вершцу.

„Спорт” дава резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, а пише и о роботи Атлетского клубу „Русин” и пише з якима ше почежкосцами стрета у орґанизованю змаганьох.

