Перше место Илони Зарубица

ТАРАНТО/ИТАЛИЯ – На змаганю Мис и мистер универзуму у бодибилдинґу, котре отримане прешлого викенду у Таранту у Италиї, Илона Зарубица з Руского Керестура освоєле перше место у своєй катеґориї.

Илона Зарубица участвовала у катеґориї понад 50 роки, дзе ше визначела як найлєпша медзи шейсцома змагательками. Як за Рутенперс потолковала Илона, вона була найстарша у своєй катеґориї понеже ма 55 роки, и змагателька є котра потераз ма освоєни числени медалї, а спомедзи нїх аж шейсц шветового уровню.

Одход на змаганє потримала Општина Кула, з чиїх средствох финансовани шицки драгово трошки.

