И предшколски дзеци у Дюрдьове достали учебнїки

ДЮРДЬОВ – У мишаней ґрупи у Дзецинскей заградки „Дюрдєвак” у Дюрдьове шицким седмерим дзецом предшколского возросту уручени Роботни лїстки „Руски язик” хтори каждого школского року дзецом обезпечує и дарує Одбор за образованє Националного совиту (НС) Руснацох.

Вчера, 16. октобра, учебнїки дзецом уручел Желько Ковач, предсидатель Вивершного одбору НС котри похвалєл активносци дзецох котри нарок упишу першу класу.

Национални совит, попри тим, стимулує и наградзує школярох и студентох у форми стипендиї, а право на стимулацию маю и дзеци у Коцуре и Дюрдьове котри уписани до предшколскей програми на руским язику, з тим же маю обавязку першу класу тиж уписац на руским язику.

