У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, будзе емитована друга часц емисиї „Приповедки зоз шмикнї”, а потим ше през документарну емисию, читаче здогадню на Михайла Рамача, дакедишнього главного и одвичательного редактора Рускей редакциї Радио Телевизиї Нови Сад котри ше пияток упокоєл у Новим Садзе. У трецей часци програми будзе емитована емиси „Руски криж господнї”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

