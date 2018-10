Почал одкуп броколох, нєодлуга и карфиолу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Закончуюци паприґарску сезону, за керестурских заградкарох почала сезона зрезованя броколох, а нєодлуга почнє и зрезованє карфиолу.

Векшина заградкарох котри продукую тоти два култури маю законтрачену продукцию з Подприємством „Изґлед” у Руским Керестуре котре тоти два култури одкупює, а потим предава до прерабяцкей индустриї. Продукция броколох и карфиолу ма вецейрочну традицию у валалє, алє по тераз була менша и нє така интензивна як остатнї два сезони.

