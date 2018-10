Едукация и безплатни автошедзиска

ЖАБЕЛЬ – Општинска рада Општини Жабель и Совит за безпечносц у транспорту општини, у сотруднїцтве зоз Аґенцию за безпечносц у транспорту Републики Сербиї, розписали Конкурс за додзельованє безплатних дзецинских автошедзискох родичом котри буду присуствовац на, тиж безплатней, едукациї о їх хаснованю.

По Конкурсу буду подзелєни 40 автошедзиска за першенародзени дзеци у фамелийох, а котри народзени у 2017. року. Єден з условийох и же би голєм єден од родичох мал пребувалїще на териториї општини найменєй два роки, же дзецко першонародзене при обидвох родичох и же голєм єден од родичох власнїк авта. Кед же першенародзене дзецко двойнятка – и друге дзецко достанє аутошедовиско.

Формулар за приявйованє мож достац у будинку Општини, у канцелариї ч. 108, а особа за контакт Радован Плачкич (021/210-22-68), або на сайту Општини.

Рок за приявйованє 25. октобер по 15 годзин, а едукация будзе отримана 5. децембра у Велькей сали у Општини. Явна поволанка обявена на огласних таблох у општини, месних канцеларийох и сайту општини.

