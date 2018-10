У Кули на ютре буду „Днї бундави”

КУЛА – На ютре, 20. октобра, на Площи ошлєбодзеня опрез будинку Пошти од 11 по 16 годзин, штварти раз будзе отримана Манифестация „Днї бундави”.

Нащивителє тей манифестациї буду мац нагоду покоштовац сладки и слани специялитети з бундави, єдна часц будзе предайного характеру дзе будзе рижне понуканє сувенирох, а за наймладших нащивительох обдумана креативна роботня. З тей нагоди наступи кулски бенд „Акустик трио”.

Орґанизатор збуваня Здруженє „Еко Кула”, а з потримовку Туристичней орґанизациї Општини Кула.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)