Будзе панахида за о. Йосафата Воротняка ЧСВВ

КУЛА – На пондзелок, 22. октобра на 17 годзин, кулска парохия священомученїка Йосафата ше молитвено здогаднє на свойого визначного дакедишнього пароха о. Йосафата Воротняка ЧСВВ, а з нагоди 10-рочнїци од його упокоєня.

Того дня Панахиду у церкви будзе на 17 годзин, понеже то дзень кед ше 2008. року о. Йосафат упокоєл праве у кулским манастире дзе роками жил як монах василиян и парох хтори, медзи иншим, збудовал терашню церкву и вельо зробел, як за тоту парохию, так и за даскельо парохиї у України дзе службовал остатнї роки свойого живота.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)