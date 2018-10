КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Општина Кула и Народна библиотека зоз Кули орґанизую безплатни одход на Беоґрадски саям кнїжкох 28. октобра, а приявиц ше мож по 22. октобер.

Приявиц ше мож и у оддзелєньох библиотеки у других местох у општини, та и у рускокерестурским при библиотекарки Мариї Дорошки.

Уходнїца на саям и превоз безплатни, алє орґанизаторе надпоминаю же огранїчене число местох.

