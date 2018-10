Наявени приход нємецкого инвеститора „Witzenmann”

КУЛА – Стреду, 17. октобра, предсидатель Општини Кула Велибор Милоїчич приял представительох нємецкей компаниї „Witzenmann” котри заинтересовани за будованє власного погону у индустрийней зони у Кули.

Плановане же би по 15. септембер того року бул подписани контракт, початком идуцого року будзе розпочате будованє фабрики, а отверанє 2020. року, кед би требала буц обезпечена робота за перших 100 роботнїкох.

Спомнута компания ше занїма з продукцию часцох за автомобилску индустрию, а дїлує у вецей державох по цалим швеце. З инвестицийним планом у индустрийней зони, по конєц вибудови, предвидзени 300 роботни места.

