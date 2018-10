Мож ше приявиц за паломнїцтво до Тезеу у Французкей

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ – Тих дньох почало приявйованє на Европске стретнуце младих у орґанизациї монахох зоз Тезею, котре будзе отримане у Мадриду, у Шпаниї, од 25. децембра по 3. януар. 2019. року.

На Европске стретнуце младих поволани млади од 16 до 35 роки з Апостолского еґзархату за грекокатолїкох у Сербиї.

На паломнїцтву плановане нащивиц Торино, Барселону, Авиньон и Трста. Цена паломнїцтва 225 еври, у чим ураховани шицки трошки (превоз, осиґуранє и партиципация).

Приявиц ше мож Иванови Гардийови на тел. 063/88-96-467, лєбо по имейл адреси: hardi.ivan@gmail.com, лєбо Иґорови Щуркови на тел. 064-20-38-243, и його имейл адреси: iscurk@gmail.com.

