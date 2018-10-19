Ютре ище єдна акция на керестурским теметове

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским теметове на ютре, 20. октобра од 9 годзин, будзе орґанизована єшеньска акция розкерчованя старей часци теметова на коло 4 арох. Поволани помогнуц цо вецей жителє Керестура.

Тота акция запланована на схадзки у Месней заєднїци, хтору иницировали активисти Месного одбору Сербскей напредней странки (СНС), а до котрей ше приключа, як за Рутенпрес виявел предсидатель МО Иґор Фейди, и члени Церковного одбору катедралней церкви св. оца Миколая, Добродзечного огньогасного дружтва, ФК „Русин”, як и члени Конїцкого клубу „Русин” и Рибарского здруженя „Коляк”.

Як на схадзки обецал предсидатель Општинского одбору СНС и директор кулского Комуналного подприємства Марко Пешич, и вони помогню у тей акциї.

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