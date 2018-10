Отримана 14. схадзка локалного парламенту

ВЕРБАС – Стреду, 17. октобра, у Вербаше отримана штернаста схадзка Скупштини оптшини, хтору отворело утвердзованє претаргнуца мандату одборнїка Душана Вулановича зоз лїстини „Доста є било”, як и задзекованє предсидательки локалного парламенту Маряни Мараш з процедуралних причинох.

Место Душана Вулановича одборнїк будзе Йован Радович з истей лїстини, а прилапена точка о вибор предсидателя Скупштини општини, та Мараш ознова вибрана на тоту функцию, з чим одклонєни процедурални нєправилносци. По вибор Марашовей, схадзку СО водзела заменїца предсидателя Скупштини општини Мартица Тамаш.

На схадзки прилапени звит о оконченю Одлуки о буджету Општини Вербас за 2018. рок на дзень 30. юний 2018. року, Одлука о пременки сновательного акту Явней предшколскей установи „Бошко Буха”, и вименка кадровского плану Општинскей управи Вербас за 2018. рок.

Прилапене и ришенє о даваню согласносци на Статут УКП „Пречисцовач Вербас – Кула” и шрилапена одлука о запровадзованю явного конкурсу за вибор директора ЯП „Вербас-ґаз”, а Оґнєн Василєвич ознова вибрани за о.д. директора Центра за физичну културу „Драґо Йовович”.

