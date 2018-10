КОЦУР – На ютре, 20. октобра, у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, у Коцуре будзе отримани турнир у одбойки.

Сход приявених екипох на 8, 30 годзин у физкултурней сали Основней школи „Братство єдинство”.

