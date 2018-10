ВЕРБАС – Як сообщене зоз ЯКП „Комуналєц” нєшка, 19. октобра, без води останю шицки жителє Старого Вербасу од 8 по 17 годзин, пре менянє вентилох у водоводних шахтох.

Роботи ше будзе окончовац на 13 локацийох, а як сообщене зоз Дїловней єдинки „Водовод и канализация”, буду заменєни 37 вентили. Законченє роботох плановане за 17 годзин.

