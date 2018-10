Тижньовнїк „Глас люду” означел 74-рочнїцу виходзеня

НОВИ САД – Пияток, 19. октобра, у просторийох Новинско-видавательней установи „Глас люду”, тижньовнїк на словацким язику „Глас люду” означел 74 роки од виходзеня. З тей нагоди у просторийох Установи була преслава на хторей додзелєни рочни награди новинаром и дописовательом.

Присутних привитал Самюел Жяк, директор НВУ „Глас люду”, а награда часопису за младих „Взлет” того року додзелєна Филипови Филиповому. Награди новинох „Глас люду” додзелєни Ясмини Панїковей, Юрайови Бартошови и Анички Чалуповей, а наградзени дописователь того року Ян Шпиґел з Ковачици.

Ювилей домашнїм повинчовали Катарина Мелеґова-Меличова, предсидателька Управного одбору НВУ „Глас люду”, Ана Томанова-Маканова, предсидателька Националного совиту Словакох, Ян Бртка, предсидатель Матици словацкей у Сербиї и Борис Варґа, директор НВУ „Руске слово”, хтори з тей нагоди домашнїм повинчовал ювилей и гварел же на їх прикладзе, як ше вони орґанизую и за цо вони додзелюю новинарски награди, и „Руске слово” може роздумовац на яки способ злєпша свою роботу. Вон гварел и же ше наздава же ше добре сотруднїцтво медзи двома новинскима установами предлужи.

