Приєм у Општини за Деяна Йокича, репрезентативца у параштреляцтве

ШИД – Предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович вчера, 19. октобра, приял Деяна Йокича зоз Ямени, валала у шидскей општини, хтори член репрезентациї Сербиї у параштреляцтве.

Репрезентация Сербиї на шветовим першенстве у Южней Кореї освоєла златну медалю у штреляню з воздушну пушку у лєжацим положеню.

Йокич ше пририхтує за одход у фебруару 2019. року до Зєдинєних Арабских Емиратох же би виборел норму за пласман на шветове першенство у Токию, у Япону.

Предраґ Вукович з тей нагоди виявел же локална самоуправа помага успишним спортистом и же поможе Йокичов одход на змаганє до Зєдинєних Арапских Емиратох.

