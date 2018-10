НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог виучованю руского язика у вербаских школох, як и прилог о продукциї цибулї.

Будзе слова и о роботох на церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше,як и други актуални приповедки з нашей заєднїци.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)