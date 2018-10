Керестурци поволани помогнуц

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским теметове нєшка од 9 годзин, будзе орґанизована єшеньска акция розкерчованя старей часци теметова на коло 4 арох. Поволани помогнуц цо вецей жителє Керестура.

Тота акция запланована на схадзки у Месней заєднїци, хтору иницировали активисти Месного одбору Сербскей напредней странки (СНС), а на котрей, як за Рутенпрес виявел предсидатель МО Иґор Фейди, були и представителє Церковного одбору катедралней церкви св. оца Миколая, Добродзечного огньогасного дружтва, ФК „Русин”, а по його словох, до акциї ше придружа и члени Конїцкого клубу „Русин” и Рибарского здруженя „Коляк”.

Як теди обецал предсидатель Општинского одбору СНС и директор кулского Комуналного подприємства Марко Пешич, и вони помогню у тей акциї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)