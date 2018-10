На нєдзелю будзе „Чукияда”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 21. октобра, будзе отримане традицийне змаганє у спортским риболове „Чукияда” котре з нагоди ошлєбодзеня нашого краю од фашизму орґанизує Здруженє спортских рибраох (ЗСР) „Коляк” з Руского Керестура.

На змаганє поволани шицки члени ЗСР „Коляк”, сход змагательох рано на 7 годзин на базену у лєтнїковцу, а кажде треба же би зоз собу вжал рибки (кедери). По пропозицийох змаганя дошлєбодзене лапац зоз трома циґонями, а зоз штвартим мож лапац кедери.

По законченю змаганя за шицких учашнїкох орґанизатор обезпечел полудзенок, лєм треба зоз собу вжац прибор за єдзенє. Приявиц ше, алє и достац шицки информациї мож на телефонске число 060/703-7944.

