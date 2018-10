На пондзелок будзе отворена вистава „Зоз слику вєдно”

НОВИ САД – На пондзелок, 22. октобра, у просторийох „Едьшеґ замку“ у Новим Садзе, будзе отворена путуюца мултимедиялна и мултикултурална вистава „Зоз слику вєдно“, з котру штири заводи за културу – Словацох, Горватох Руснацох и Румунох, преславяю децению иснованя и роботи, як и Завод за културу войводянских Мадярох, хтори иснує 12 роки. Руснацох представя Дарян Гарди.

Тоту виставу у Сучасней ґалериї у Суботици 28. октобра отворела покраїнска секретарка за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами Драґана Милошевич хтора потвердзела же медзисобне почитованє и сотруднїцтво за тоти 10 роки, як и чуванє националного идентитету и мисия и задача каждого заводу, цо през виставу „Зоз слику вєдно“ и видно.

Кустис вистави Нела Тонкович за тоту виставу гвари же ше Заводи представели зоз сучасну уметносцу, цо викрок зоз дотерашнєй пракси.

На вистави участвую шесцеро уметнїки розличного возросту и кариєри (од тих цо лєм починаю свою уметнїцку драгу, по тих уж афирмованих) хтори ше представели зоз розличнима роботами хтори настали през комбиновану технїку, фотоґрафию, литоґрафию, бабкох хтори ше хаснує у стоп-моушн анимованю, скулптури – цо по словох кустоса Тонковичовей указує на шлєбоду виражованя и окремносци идеї.

Вистава „Зоз слику вєдно“ будзе виложена по конєц октобра, после чого ше селї до Зренїнину (21. новембра 2018. року) и до Сенти (5. децембра 2018. року).

