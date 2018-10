Потераз преглашени шейсц лїстини

БЕОҐРАД – Вчера, 19. октобра, вишол термин предвидзени за придаванє лїстинох Републичней виберанковей комисиї за виберанки за национални совити котри буду отримани 4. новембра, а на полноци заключени и дочасови Окремни виберацки список (ОВС).

Министерство державней управи и локалней самоуправи пририхта виводи зоз ОВС и доручи их виберанковей комисиї пре запровадзованє нєпоштредних виберанкох на котрих коло пол милиони гражданох Сербиї – припаднїки 22-ох меншинских заєднїцох, годни вибрац представнїкох до националних совитох.

Уписац ше, и попри тим, мож и после того термину, и то по 72 годзини скорей отримованя виберанкох, односно по 1. новембер, алє ше вимогу посила ресорному министерству.

Термин за обявйованє конєчней лїстини и резултатох виберанкох 8. новембер по 20 годзин.

Руска национална заєднїца потераз ма шейсц преглашени виберанково лїстини.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)