БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера, 19. октобра, преглашела седму лїстину за виберанки за членох Националного совиту рускей националней меншини, хтори буду отримани 4. новембра.

На виберанковей лїстини „Млади маю предносц”, хтору поднєсла Здруженє „Руска матка”, єст 8 кандидатох и за ню стоя 95 полноважни вияви виберачох.

