(Ґенерация ИКС – особи народзени од стредку шейдзешатих по позни седемдзешати роки прешлого вику, у чаше вельких политичних пременкох и розвою технолоґиї. Цинїчни и нєзадовольни. Єдна з назвох и „МТВ ґенерация”, a автентични музични жанри тей ґенерациї грандж и гип гоп).

Тоти дефинициї могли би ше одношиц и на младих з нашого поднєбя, по початок дзеведзешатих. У тих часох, у нас то було иншак. Рушме шором:

Дзецинство наших ґенерацийох углавним було щешлїве, комфорне, таке яке би требало буц. Осемдзешати роки були лагодни за живот и одрастанє. Вец ми/нам ше, кед сом була перша класа штреднєй школи, случела „йоґурт револуция”. Того дня нам професоре у школи лєм гварели же идземе орґанизовано опрез будинку Покраїнскей ради, алє нє гуторели прецо. Класна рушела, ми за ню, алє зме през драгу посцекали до околних улїчкох и остаток дня препровадзели по кафичох. Ютредзень нам подзелєла по 6 нєоправдани годзини. И нєшка сом нагнївана на таку безочну манипулацию зоз школярами и горда же сом нє пошла потримац валянє войводянского руководства.

Початком дзеведзешатих – санкциї и войни. Конєц штреднєй школи, парняки котри одцагнути на боїска и з котрих ше даєдни нє врацели. Смутни и худобни роки. Кед дутяни були празни, инфлация дзива и нєнормална, пензионере шпиртали по контейнерох, автобуска карта у городским автобусу плацела ше у пфенинґох. Дзеведзешати роки у Сербиї були удерни роки за национализем, сендвичи, шунд и турбо фолк. Забойства, криминални ґрупи, тунї живот – як да зме патрели даяки подли филм, алє зме, нажаль, нє були лєм публика, алє и статисти.

Концом децениї прейґ хрибта зме предрилєли и бомбардованє, углавним у Новим Садзе, котри з вечара на вечар бул цильовани. После бомбардованя, рух Отпор започал кампаню процив Милошевича, а вец нам ше случел и 5. октобер, котри бул нагода за пременки. Щиро зме верели же шицко будзе лєпше. У медзичаше зме повирастали, подоставали дзеци. О три роки забили премиєра, та преглашени позарядови стан у держави. Од теди мало мало та маме виберанки.

И так, през шицки войни, позарядово стани, санкциї, намагаме ше остац нормални. Очкодовани зме, верим, прето же нїхто през тото нє могол прейсц нєдорушени. И нє толеруєм фрази о тим же зоз удзелєних лимунох у живоце треба вицадзиц лимунаду. Пребачце, алє нам ше лимунада нє пиє. Половка з нас, зоз ґенерациї икс, позберала куфри и пошла до швета, а друга половка випровадза власни дзеци до цивилизованих жемох у котрих нє буду мушиц прежиц анї часточку того цо ше нам случовало.

