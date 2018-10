Лемковски ансамбл писнї и танцу „Кичера” слави 25-рочнїцу

ЛИҐНИЦА (ПОЛЬСКА) – Цали тот тидзень, од 22. по 27. октобер, Лемковски ансамбл писнї и танцу „Кичера” у Лиґници, у Польскей, слави 25-рочнїцу у рижнородней програми под назву „Кичерияда над Качавом”.

Програма обдумана так же ше буду преплєтац културни и уметнїцки змисти, а почнє зоз модерну виставу о живоце Лемкох по приходзеню з Карпатох после такволаней акциї „Висла”. Попри тим, будзе стретнуце и зоз лемковским народним поетом Петром Мурянком, як и концерт на котрим наступя оперски шпиваче з лемковским репертоаром.

Вшелїяк же запланована и програма за младих и дзеци, та будзе отримани рок-концерт на котрим наступя популарни шпиваче, а дзеци ше забавя на „Лемколандиї”.

Ґала програма будзе отримана 27. октобра зоз цаловечаршим наступом Лемковского ансамбла писнї и танцу „Кичера”.

