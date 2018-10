Представена лїстина „Руснаци вєдно”

ШИД – У Руским доме всоботу, 20. октобра, у рамикох предвиберанкових активносцох за вибор членох нового зволаня Националного совиту рускей националней меншини, представени „Руснаци вєдно” котри ше на виберацкей лїстини буду находзиц на першим месце.

Прихильнїком спомнутей лїстини зоз Шиду, Бачинцох, Бикичу и Беркасова, представени кандидати на спомнутей лїстини, а Йоаким Рац Мими присутних поволал же би на виберанкох 4. новембра заокружели число єден. Вон кратко потолковал же ше члени буду закладац за унапредзованє и витворйованє правох з обласцох службеного хаснованя язика, образованя, култури и информованя.

После представяня кандидатох, отримани коктел з друженьом з руску шпиванку и танцом, у чим допомогли дзепоєдни члени оркестра Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш”.

