Керестурци найлєпши у одбойки

КОЦУР – Всоботу, 20. октобра, у рамикох 27. Спортских бавискох „Яша Баков” у у физкултурней сали Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре, отримани турнир у одбойки на котрим участвовали пейц екипи з наших местох и єдна зоз Горватскей.

На турниру, окрем домашнєй екипи „Искра”, участвовали и СД „Русин” зоз Руского Керестура, КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, РКЦ зоз Нового Саду и екипа зоз Републики Горватскей, точнєйше зоз Миклошевцох и Петровцох .

Бавело ше по системи кажде зоз каждим, а перше место освоєла екипа СД „Русин” котра мала шицки штири побиди.

Други були одбойкаше зоз Горватскей котри наступели под меном „Миклошевци”, и зазначели три побиди, а єдно змаганє страцели. Треце место освоєла екипа РКЦ-у котра на концу мала два побиди и два страцени змаганя, штварти були домашнї ФК „Искра” котри єдно змаганє победзели, а три страцели и остатнє, пияте место, завжала екипа КУД „Тарас Шевченко” чийо одбойкаше страцели шицки штири змаганя.

После змагательней часци, на стадиону у просторийох ФК „Искра”, бул орґанизовани полудзенок, а предсидатель СБ „Яша Баков” Иван Папуґа учашнїком подзелєл припознаня за освоєни успих.

